«Последствия землетрясения»: в Катав-Ивановске на легковушку рухнул обломок скалы

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-07T12:13:07+03:00

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Ночь, загородная дорога, идет дождь. Видимость очень плохая. По дороге на встречу друг другу едут два автомобиля. Вдруг со скалы прямо на проезжую часть летят огромные булыжники. Оба водителя дают по тормозам, один успевает затормозить, а второй нет, и попадает прямо под камнепад. ЧП произошло в субботу, 6 октября, на дороге между микрорайоном Запрудовка и центром Катав-Ивановска.

— Насколько успел, я съехал на встречную полосу. Благодаря этому остался в живых. Замешкался бы на пару секунд, и глыба упала бы мне на крышу. Камень рухнул на переднюю часть автомобиля. Машину не восстановить, — рассказал журналистам водитель Алексей.

Он переживает, кто теперь возместит ему ущерб. На страховые выплаты не рассчитывает, намерен подать в суд на ведомство, которое отвечает за этот участок дороги.

Автомобилист предполагает камнепад — это последствие сентябрьского землетрясения. Возможно, подземные толчки расшевелили глыбу, а после дождей, которые несколько дней льют в городе, ее подмыло и она рухнула.

Водитель чудом выжил. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Катав — Ивановск», Евгений Семьянинов.

По словам очевидцев, после случившегося приехал грейдер, собрал камни, опасную трассу даже не перекрыли. Новость о ЧП очевидцы выложили в местные соцсети. Жители пишут, что их город пережил уже столько бед за несколько месяцев, страшно уже здесь жить.

— Землетрясение, оползень, огромные камни с неба падают, похоже природа решила стереть наш городок, — написал горожанин Павел.

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