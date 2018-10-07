«Трактор» во Владивостоке с крупным счетом выиграл у «Адмирала»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-07T14:41:45+03:00

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Матчи восточного выезда челябинцев — это встречи с соперниками, которые соседствуют с «медведями» в турнирной таблице. После поражения в Китае от «Куньлуня» (0:2), «Трактор» реабилитировался во Владивостоке, где с крупным счетом переиграл местный «Адмирал» — 7:2.

После первого периода счет был 1:1, после второго — 4:2. Три безответные шайбы в заключительном отрезке поставили точку в этом противостоянии.

Три гола на свой счет записал канадский легионер «Трактора» Пол Щехура. По шайбе забросили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов, финский легионер Йонас Энлунд и Артем Пеньковский.

После победы над «Адмиралом» «Трактор» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата КХЛ 2018-2019 в Восточной конференции.

9 октября черно-белые сыграют в Хабаровске с «Амуром».

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