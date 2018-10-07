2018-10-07T15:56:22+03:00
Спорт

Талисман челябинского «Трактора» вернулся из космоса

Игрушка-амулет «Белый мишка» был индикатором невесомости на космическом корабле «Союз МС-08»
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Это первый хоккейный талисман, который совершил путешествие на орбиту. Фото: Роскосмос.Это первый хоккейный талисман, который совершил путешествие на орбиту. Фото: Роскосмос.
Изменить размер текста:

В марте этого года экипаж, стартовав с Байконура, вышел на орбиту и пристыковался к Международной космической станции. А на днях «Союз МС-08» с командиром корабля российским космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом вернулся на землю.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции составила 197 суток. ТПК «Союз МС-08» находился в составе МКС с 23 марта 2018 года.

В космосе побывал и игрушка-амулет — «Белый Медведь» (символ «Трактора»). Кстати, это первый хоккейный талисман, который совершил путешествие на орбиту. Предназначение мишки — показывать космонавтам момент наступления невесомости. И он с этой задачей справился, вернувшись вместе с экипажем. А раньше на МКС побывала шайба КХЛ и Кубок Гагарина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» во Владивостоке с крупным счетом выиграл у «Адмирала»
«Последствия землетрясения»: в Катав-Ивановске на легковушку рухнул обломок скалы
Южноуральцам предлагают выбрать лучшего участкового Челябинской области
Полиция накрыла наркопритон в Челябинской области
Закрыл машину с пассажирами и ушел на кладбище: в Челябинске четвертые сутки разыскивают 31-летнего южноуральца
На пепелище сгоревшего дома на Алом поле в Челябинске нашли труп мужчины
Дошли до Страсбургского суда: родители из Челябинской области отсудили миллион рублей за больного сына
В воскресенье в Челябинской области прогнозируют мокрый снег
В Магнитогорске загорелась «Газель»
16-летняя девушка получила отравление из-за таблеток в Челябинской области
Минстрой и челябинский Театр оперы и балета подозревают в ущемлении конкуренции
В районе Алого поля в Челябинске сгорел частный дом
В пути всего час: из Екатеринбурга в Челябинск начнут летать самолеты
Кажется, дождь начинается: жители Челябинской области увидят, как движется грозовой фронт
Губернатор Борис Дубровский поздравил учителей с праздником
В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз
Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в 7 раз
Я прививок не боюсь: где в Челябинской области бесплатно получить вакцину от гриппа
«Трактор» в Китае «всухую» проиграл местному «Куньлуню»