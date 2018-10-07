Талисман челябинского «Трактора» вернулся из космоса

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-07T15:56:22+03:00

Это первый хоккейный талисман, который совершил путешествие на орбиту. Фото: Роскосмос.

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В марте этого года экипаж, стартовав с Байконура, вышел на орбиту и пристыковался к Международной космической станции. А на днях «Союз МС-08» с командиром корабля российским космонавтом Олегом Артемьевым и астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом вернулся на землю.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции составила 197 суток. ТПК «Союз МС-08» находился в составе МКС с 23 марта 2018 года.

В космосе побывал и игрушка-амулет — «Белый Медведь» (символ «Трактора»). Кстати, это первый хоккейный талисман, который совершил путешествие на орбиту. Предназначение мишки — показывать космонавтам момент наступления невесомости. И он с этой задачей справился, вернувшись вместе с экипажем. А раньше на МКС побывала шайба КХЛ и Кубок Гагарина.

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