В Челябинской области водитель сгорел в машине, врезавшись в стелу «Счастливого пути»
ДТП произошло сегодня утром, 7 октября, в Троицком районе. Отечественная легковушка съехала в кювет и врезалась в стелу «Счастливого пути». От удара машина вспыхнула. 39-летний водитель не успел выбраться и сгорел в автомобиле.
Очевидцы вызвали ГИБДД и пожарных.
— Авария случилась в 7:40 на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Водитель на ВАЗ-21099 съехал в кювет по неустановленной причине. В салоне машины он был один, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
По информации МЧС, пламя тушили четверо пожарных и одна спецтехника.
Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняет госавтоинспекция.
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Водитель сгорел заживо под Троицком.Видео: Газета Регион (Троицк).