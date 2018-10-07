В Челябинской области водитель сгорел в машине, врезавшись в стелу «Счастливого пути»

СЕГОДНЯ 18:53 2018-10-07T18:56:02+03:00

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ДТП произошло сегодня утром, 7 октября, в Троицком районе. Отечественная легковушка съехала в кювет и врезалась в стелу «Счастливого пути». От удара машина вспыхнула. 39-летний водитель не успел выбраться и сгорел в автомобиле.

Очевидцы вызвали ГИБДД и пожарных.

— Авария случилась в 7:40 на трассе Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. Водитель на ВАЗ-21099 съехал в кювет по неустановленной причине. В салоне машины он был один, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

По информации МЧС, пламя тушили четверо пожарных и одна спецтехника.

Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняет госавтоинспекция.

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