В Челябинске «пьяная» стоп-линия озадачила автомобилистов

СЕГОДНЯ 04:09 2018-10-08T04:09:35+03:00

А там еще и камера следит

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Волнистая линия на проезжей части? Такой разметки нет в учебнике ПДД. Однако, она есть на перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев. Фото в редакцию «Комсомольской правды» прислал челябинец Кирилл.

Отметим, что это весьма проблемный перекресток. Там всегда пробки. А на «пьяную» стоп-линию еще и камеры направлены. То есть за заезд на эту волнообразную черту автомобилистам приходит штраф.

Как получилось такое художество? Очень просто: виноват кривой асфальт. Вероятно, он просел и покорежился уже вместе с нарисованной линией.

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