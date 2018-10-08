В Челябинске «пьяная» стоп-линия озадачила автомобилистов
Волнистая линия на проезжей части? Такой разметки нет в учебнике ПДД. Однако, она есть на перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев. Фото в редакцию «Комсомольской правды» прислал челябинец Кирилл.
Отметим, что это весьма проблемный перекресток. Там всегда пробки. А на «пьяную» стоп-линию еще и камеры направлены. То есть за заезд на эту волнообразную черту автомобилистам приходит штраф.
Как получилось такое художество? Очень просто: виноват кривой асфальт. Вероятно, он просел и покорежился уже вместе с нарисованной линией.
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