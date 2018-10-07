«Скакал на подоконнике и выбрасывал вещи»: в Челябинске ребенок едва не вывалился из окна на 10 этаже
Еще одни родители получили жизненный урок. Их сын чудом не выпал из окна десятиэтажки на ЧМЗ. Мальца, прыгающего на подоконнике открытого окна, сняли на видео жители дома напротив и выложили в соцсети. Они надеются, что мать с отцом узнают свое чадо, ужаснутся, и не будут оставлять ребенка одного, а на окна поставят специальные замки.
— Родители смотрите за своими детьми. Вчера в доме по улице Румянцева, 28 ребенок скакал на подоконнике 10 этажа и выбрасывал вещи. Слава Богу, не вывалился. Спасателей вызвали, — написали авторы видео.
В МЧС подтвердили вызов. За несколько минут к дому примчалась пожарная машина с автолестницей. Но помощь ребенку не понадобилась. Он самостоятельно вернулся в квартиру.
В сентябре соседи уберегли от трагедии еще одного мальчишку. Он бесстрашно поглядывал на улицу с восьмого этажа дома на улице Академика Сахарова, 18, родителей дома не было. Ребенка спустили вниз по автолестнице пожарные, которых вызвали жители дома.
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