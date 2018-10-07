«Скакал на подоконнике и выбрасывал вещи»: в Челябинске ребенок едва не вывалился из окна на 10 этаже

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-07T20:33:07+03:00

Ребенок был на подоконнике окна на 10 этаже. Фото: кадр с видео / «Подслушано ЧМЗ».

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Еще одни родители получили жизненный урок. Их сын чудом не выпал из окна десятиэтажки на ЧМЗ. Мальца, прыгающего на подоконнике открытого окна, сняли на видео жители дома напротив и выложили в соцсети. Они надеются, что мать с отцом узнают свое чадо, ужаснутся, и не будут оставлять ребенка одного, а на окна поставят специальные замки.

— Родители смотрите за своими детьми. Вчера в доме по улице Румянцева, 28 ребенок скакал на подоконнике 10 этажа и выбрасывал вещи. Слава Богу, не вывалился. Спасателей вызвали, — написали авторы видео.

В МЧС подтвердили вызов. За несколько минут к дому примчалась пожарная машина с автолестницей. Но помощь ребенку не понадобилась. Он самостоятельно вернулся в квартиру.

В сентябре соседи уберегли от трагедии еще одного мальчишку. Он бесстрашно поглядывал на улицу с восьмого этажа дома на улице Академика Сахарова, 18, родителей дома не было. Ребенка спустили вниз по автолестнице пожарные, которых вызвали жители дома.

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