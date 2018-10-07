2018-10-07T20:33:07+03:00
Происшествия

«Скакал на подоконнике и выбрасывал вещи»: в Челябинске ребенок едва не вывалился из окна на 10 этаже

Соседи вызвали спасателей
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Ребенок был на подоконнике окна на 10 этаже. Фото: кадр с видео / «Подслушано ЧМЗ».Ребенок был на подоконнике окна на 10 этаже. Фото: кадр с видео / «Подслушано ЧМЗ».
Изменить размер текста:

Еще одни родители получили жизненный урок. Их сын чудом не выпал из окна десятиэтажки на ЧМЗ. Мальца, прыгающего на подоконнике открытого окна, сняли на видео жители дома напротив и выложили в соцсети. Они надеются, что мать с отцом узнают свое чадо, ужаснутся, и не будут оставлять ребенка одного, а на окна поставят специальные замки.

— Родители смотрите за своими детьми. Вчера в доме по улице Румянцева, 28 ребенок скакал на подоконнике 10 этажа и выбрасывал вещи. Слава Богу, не вывалился. Спасателей вызвали, — написали авторы видео.

В МЧС подтвердили вызов. За несколько минут к дому примчалась пожарная машина с автолестницей. Но помощь ребенку не понадобилась. Он самостоятельно вернулся в квартиру.

В сентябре соседи уберегли от трагедии еще одного мальчишку. Он бесстрашно поглядывал на улицу с восьмого этажа дома на улице Академика Сахарова, 18, родителей дома не было. Ребенка спустили вниз по автолестнице пожарные, которых вызвали жители дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области водитель сгорел в машине, врезавшись в стелу «Счастливого пути»
Талисман челябинского «Трактора» вернулся из космоса
«Трактор» во Владивостоке с крупным счетом выиграл у «Адмирала»
«Последствия землетрясения»: в Катав-Ивановске на легковушку рухнул обломок скалы
Южноуральцам предлагают выбрать лучшего участкового Челябинской области
Полиция накрыла наркопритон в Челябинской области
Закрыл машину с пассажирами и ушел на кладбище: в Челябинске четвертые сутки разыскивают 31-летнего южноуральца
На пепелище сгоревшего дома на Алом поле в Челябинске нашли труп мужчины
Дошли до Страсбургского суда: родители из Челябинской области отсудили миллион рублей за больного сына
В воскресенье в Челябинской области прогнозируют мокрый снег
В Магнитогорске загорелась «Газель»
16-летняя девушка получила отравление из-за таблеток в Челябинской области
Минстрой и челябинский Театр оперы и балета подозревают в ущемлении конкуренции
В районе Алого поля в Челябинске сгорел частный дом
В пути всего час: из Екатеринбурга в Челябинск начнут летать самолеты
Кажется, дождь начинается: жители Челябинской области увидят, как движется грозовой фронт
Губернатор Борис Дубровский поздравил учителей с праздником
В Челябинской области пенсионерам снизят транспортный налог в 50 раз
Интернет-трафик в международном роуминге Tele2 вырос в 7 раз
Я прививок не боюсь: где в Челябинской области бесплатно получить вакцину от гриппа
«Трактор» в Китае «всухую» проиграл местному «Куньлуню»