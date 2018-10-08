В Челябинске, чтобы автомобили не парковались у подъезда, там поставили мусорный бак

СЕГОДНЯ 05:11 2018-10-08T07:22:58+03:00

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Челябинка, именующая себя в соцсети как kcnopka, пожаловалась в Интернете: мол, автомобилисты то и дело паркуются вплотную к подъезду. И даже бетонные полусферы их не смущают. А через пару дней девушка опубликовала второй пост:

— Ой, товарищи, «ржу нимагу», размазывая слезы по щекам... Писала про паркующихся у подъезда соседей. Отправили жалобу в муниципалитет. И вот проблема решена: проезд перекрыли старым дырявым мусорным баком! Ну да, бетона то в стране дефицит, и плит на всех не хватит. Не буду описывать запах... Теперь выходим из подъезда прямо на помойку, потому что не все «снайперы» попадают в контейнер. А вчера ночью соседи сверху устроили соревнования «попади бутылкой в бак из окна», — написала kcnopka.

Кто додумался до таких мер, выяснить не удалось. Возможно, кто-то из местного ЖЭКа или сами жильцы.

Пользователи соцсети указали, что бак перед подъездом — это нарушение, так как он не должно стоять ближе, чем в 20 м от дома. Так что нужно снова жаловаться на это безобразие.

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