«Ну, хоть не на скотч»: гранитные ступени в подземном переходе Челябинска прикрепили гвоздями

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-08T05:57:13+03:00

Как вам такой ремонт? Фото: Челябинский урбанист.

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Подземку в центре города нередко критикуют. Ее состояние оставляет желать лучшего. Жители спускаются по расшатанным, разбитым ступеням с опаской — боятся споткнуться и разбить себе голову. А такой случай уже был. Но после него спуск отремонтировали. Однако, по словам общественников, назвать его безопасным все равно нельзя — вместо гранита ступени залили цементом. Да и плиты некоторые до сих пор не закреплены, шатаются.

Проблему шатающихся ступеней чиновники недавно решили. Правда, очень странно.

— Отклеившиеся гранитные ступени в подземном переходе отремонтировали. Их прикрепили гвоздями, — опубликовали пост с фотографией в группе «Челябинский урбанист».

Горожане пошутили на эту тему.

— Надо было на скрепки, — написал Виталий.

— Вангую, что на гвозди выделили еще миллион, — добавила Надежда.

— Ну, хоть не на скотч, — сказал общественник Чистомэн.

Но ремонтники про скотч тоже не забыли. Им примотали перила в переходе.

Про скотч тоже не забыли. Фото: Вадим Арсёнкин.

За ремонт подземного перехода в Челябинске отвечает городское управление культуры. Там ответили, проверят, что рабочие сделали с плитами. По словам чиновников, в переходе еще не было ремонта, он будет в следующем году, на него выделили 10 млн рублей.

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