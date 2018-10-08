МЧС предупреждает: на Южный Урал обрушится штормовой ветер

СЕГОДНЯ 06:35 2018-10-08T06:36:54+03:00

Жителей просят по возможности не выходить из дома

Изменить размер текста: A A

Усиление ветра ожидается сегодня, 8 октября. По информации, челябинского гидрометцентра, порывы достигнут 16-21 м/с. Это штормовой ветер. Он гнет большие деревья, ломает ветки и срывает черепицу с крыш.

МЧС предупреждает жителей и призывает по возможности сегодня остаться дома или постараться сократить выход из зданий.

— Будьте осторожны, берегите себя. Телефон пожарных и спасателей — «01» (со стационарного телефона), «101» (сотовый), — напоминают спасатели.

Как защититься от сильного ветра

— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Не прячьтесь около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы.

— Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

— Есть вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения. Не припарковывать машины под деревьями и знаками. Пешеходам — соблюдать правила дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06