Маршрутка и легковушка загорелись после столкновения на перекрестке в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:16 2018-10-08T07:47:14+03:00

Авария произошла рано утром. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

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Утро понедельника, 8 октября, в Челябинске началось с жуткого ДТП. На перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда в 6 утра столкнулись Chevrolet Lanos и маршрутный Ford Transit. Легковушка вспыхнула, огонь с нее перекинулся на маршрутку.

Пламя пытались потушить своими силами, но огонь не поддавался. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

Проезжавшие мимо водители вызвали пожарных и ГИБДД. Очевидцы пытались потушить пламя своими силами, заливали из огнетушителей, но огонь не поддавался.

— На месте работали две машины скорой помощи. Кажется, обошлось без жертв и пострадавших, — говорят свидетели аварии.

Выгоревшие автомобили все еще стоят на дороге. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

В соцсети челябинцы выкладывают фото с места аварии. Выгоревшие автомобили до сих пор не убрали с дороги. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас на улице Героев Танкограда пробка от Меридиана по Проспекта Победы. Средняя скорость потока — 5 км/ч.

Очевидцы говорят, на месте аварии работали две машины скорой помощи. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск».

Обстоятельства и причины аварии выясняет ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

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