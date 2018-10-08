Маршрутка и легковушка загорелись после столкновения на перекрестке в Челябинске
Утро понедельника, 8 октября, в Челябинске началось с жуткого ДТП. На перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда в 6 утра столкнулись Chevrolet Lanos и маршрутный Ford Transit. Легковушка вспыхнула, огонь с нее перекинулся на маршрутку.
Пламя пытались потушить своими силами, но огонь не поддавался. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
Проезжавшие мимо водители вызвали пожарных и ГИБДД. Очевидцы пытались потушить пламя своими силами, заливали из огнетушителей, но огонь не поддавался.
— На месте работали две машины скорой помощи. Кажется, обошлось без жертв и пострадавших, — говорят свидетели аварии.
Выгоревшие автомобили все еще стоят на дороге. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
В соцсети челябинцы выкладывают фото с места аварии. Выгоревшие автомобили до сих пор не убрали с дороги. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас на улице Героев Танкограда пробка от Меридиана по Проспекта Победы. Средняя скорость потока — 5 км/ч.
Очевидцы говорят, на месте аварии работали две машины скорой помощи. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск».
Обстоятельства и причины аварии выясняет ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.
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