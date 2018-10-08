2018-10-08T08:41:12+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в Челябинской области

Он скончался на месте аварии
Валентина ВАГАНОВА
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Других пострадавших отвезли в городскую больницу №9 Челябинска.Других пострадавших отвезли в городскую больницу №9 Челябинска.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Массовое ДТП произошло на Троицком тракте, неподалеку от Коркино, в субботу днем, 6 октября. Столкнулись две иномарки и мотоцикл. Об этом пишет местная газета «Горняцкая правда».

— Водитель мотоцикла Honda, 48-летний житель Южноуральска, получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП, — сообщает издание.

Люди в легковушках получили травмы. В KIA Picanto пострадал 67-летний житель Первомайского района. В Hyundai ix35 травмировались 31-летний водитель и 50-летний пассажир.

Всех пострадавших отвезли в городскую больницу №9 Челябинска.

Еще одна авария произошла в Коркино в воскресенье, 7 октября. На перекрестке улиц 30 лет ВЛКСМ и Черняховского врезались друг в друга две легковушки. Водитель одной из них был пьян и пытался бежать. Но его задержали госавтоинспекторы. В другой машине был отец с двумя детьми. Детей с ушибами увезли в травмпункт.

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