2018-10-08T09:44:27+03:00
Происшествия

В Челябинской области задержали автобус с мигрантами, где вместо сидений стояли диваны

Вот так с комфортом иностранцы добирались до Бишкека [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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В автобусе ехали 19 мигрантов. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.В автобусе ехали 19 мигрантов. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.
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Автобус «повышенного комфорта» госавтоинспекторы остановили на дороге Челябинск-Троицк. Он перевозил из Москвы в Киргизию 19 мигрантов, среди них семеро детей 6-9 лет. Ехали иностранцы на диванах, обитых золотистой тканью. «Вип-места» располагались в задней части автобуса.

— Люди перевозились в автобусе, в котором сняли десять пассажирских сидений, а на их месте установили диваны, для отдыха в пути, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водитель доложил инспекторам, что уже два дня едет без сменщика из Москвы в Бишкек.

Всех мигрантов доставили в отдел полиции. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

Всех мигрантов доставили в отдел полиции. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Сменщик заболел, остался. Чтобы подзаработать, я взял с собой груз, из-за этого пришлось убрать сиденья. Автобус принадлежит фирме. Еду в первый раз, больше не поеду.

Водителя привлекли к административной ответственности за переоборудование транспортного средства без соответствующего разрешения и за нарушение правил перевозки пассажиров и детей. Всех мигрантов доставили в отдел полиции, чтобы установить личности и узнать, законно ли их пребывание в РФ.

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В Челябинской области задержали автобус с диванами вместо сидений. .Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области.

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