Южноуралец отправится за решетку за то, что избил родителей-пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-08T10:21:15+03:00

Свою вину южноуралец признал. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матери он едва не разбил голову, а отца несколько раз ударил в грудь

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В Пласте осудили 33-летнего местного жителя за то, что он поколотил своих пожилых родителей. Весной этого года он напился и пришел в родительский дом. Поднял шум, стал действовать на нервы матери и отцу. Те пытались уговорить его лечь проспаться. Но сын не унимался. Завязалась ссора.

— Подсудимый стал бить 62-летнего отца и 57-летнюю мать руками и ногами. Отцу он причинил тяжкий вред здоровью, нанес тупую травму груди. Матери — средний вред, повредив голову. За умышленное причинение вреда здоровью его приговорили к 2,5 годам тюрьмы, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Свою вину южноуралец признал. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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