Без тепла: в 15 домах Челябинска отопительный сезон так и не начался
Жителям 15 челябинских домов здорово повезло с нынешней осенью: еще не было ни холодных дождей, ни снега. Потому что отопления в их квартирах нет до сих пор. По разным причинам. Например, из-за того, что нужно менять бойлер в подвале, и собственники не согласны скидываться на дорогостоящее устройство.
Есть так называемые бесхозные дома: у них нет управляющих компаний. Как правило, это старые строения, в два или три этажа, браться за обслуживание которых управляющим компаниям невыгодно.
Без отопления так же несколько поликлиник: как заявили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, главврачи решили сэкономить на платежах за отопление. Не подали тепло и в ледовый дворец «Уральская молния».
До конца недели тепло должно прийти во все дома: долгосрочный прогноз погоды обещает к выходным снег и заморозки.
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