2018-10-08T10:40:10+03:00
Общество

Без тепла: в 15 домах Челябинска отопительный сезон так и не начался

«Комсомолка» узнала, когда прогреются квартиры
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В 15 домах Челябинска так и не подали тепло.В 15 домах Челябинска так и не подали тепло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителям 15 челябинских домов здорово повезло с нынешней осенью: еще не было ни холодных дождей, ни снега. Потому что отопления в их квартирах нет до сих пор. По разным причинам. Например, из-за того, что нужно менять бойлер в подвале, и собственники не согласны скидываться на дорогостоящее устройство.

Есть так называемые бесхозные дома: у них нет управляющих компаний. Как правило, это старые строения, в два или три этажа, браться за обслуживание которых управляющим компаниям невыгодно.

Без отопления так же несколько поликлиник: как заявили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, главврачи решили сэкономить на платежах за отопление. Не подали тепло и в ледовый дворец «Уральская молния».

До конца недели тепло должно прийти во все дома: долгосрочный прогноз погоды обещает к выходным снег и заморозки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор ХК «Трактор» рассказал о травме Артема Пеньковского, полученной в матче с «Адмиралом»
В Магнитогорске школьники играли на трубопроводе над автодорогой
Житель Челябинска похитил с чужих банковских карт полмиллиона рублей
Южноуралец отправится за решетку за то, что избил родителей-пенсионеров
В Челябинской области задержали автобус с мигрантами, где вместо сидений стояли диваны
Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в Челябинской области
Мусорный скандал в Челябинске: перевозчики-бунтари вывозят свои контейнеры из дворов
Три тысячи челябинцев привились от гриппа
Маршрутка и легковушка загорелись после столкновения на перекрестке в Челябинске
МЧС предупреждает: на Южный Урал обрушится штормовой ветер
«Ну, хоть не на скотч»: гранитные ступени в подземном переходе Челябинска прикрепили гвоздями
В Челябинске, чтобы автомобили не парковались у подъезда, там поставили мусорный бак
В Челябинске пенсионер раздает прохожим книги из своей библиотеки
В Челябинске «пьяная» стоп-линия озадачила автомобилистов
«Скакал на подоконнике и выбрасывал вещи»: в Челябинске ребенок едва не вывалился из окна на 10 этаже
В Челябинской области водитель сгорел в машине, врезавшись в стелу «Счастливого пути»