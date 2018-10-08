Без тепла: в 15 домах Челябинска отопительный сезон так и не начался

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-08T10:40:10+03:00

В 15 домах Челябинска так и не подали тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жителям 15 челябинских домов здорово повезло с нынешней осенью: еще не было ни холодных дождей, ни снега. Потому что отопления в их квартирах нет до сих пор. По разным причинам. Например, из-за того, что нужно менять бойлер в подвале, и собственники не согласны скидываться на дорогостоящее устройство.

Есть так называемые бесхозные дома: у них нет управляющих компаний. Как правило, это старые строения, в два или три этажа, браться за обслуживание которых управляющим компаниям невыгодно.

Без отопления так же несколько поликлиник: как заявили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, главврачи решили сэкономить на платежах за отопление. Не подали тепло и в ледовый дворец «Уральская молния».

До конца недели тепло должно прийти во все дома: долгосрочный прогноз погоды обещает к выходным снег и заморозки.

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