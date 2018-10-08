Житель Челябинска похитил с чужих банковских карт полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-08T10:52:44+03:00

Чтобы снять блокировку, людям нужно было назвать свои конфиденциальные данные. И большинство называли. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Челябинец пойдет под суд за то, что снял деньги с десятка банковских карт. Он звонил их владельцам, представлялся сотрудником банка и сообщал, что карта заблокирована. Чтобы снять блокировку, людям нужно было назвать свои конфиденциальные данные. И большинство называли.

После мошенник без труда переводил чужие деньги на свои счета, оформленные на подставных лиц. Такой нехитрой схемой он оставил ни с чем десятки жителей Тюменской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Похитил больше полумиллиона рублей.

— Следователи установили, обвиняемому 34 года, постоянного источника дохода не имеет, ранее судим за аналогичные преступления. Его будут судить за тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, — рассказали в областной прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска суд для рассмотрения по существу.

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