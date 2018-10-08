В Магнитогорске школьники играли на трубопроводе над автодорогой
Экстремальное развлечение двух подростков сфотографировали случайные прохожие. На опубликованных в интернете снимках два школьника лазают по трубопроводу, который расположен над проезжей частью.
Предположительно конструкция состоит из водопроводных труб и находится в левобережной части города. Ее высота не меньше пяти метров. Мальчишки, рискуя жизнью, передвигаются по ней без страховки. Под ними поток машин. Страшно даже представить, что будет если кто-то из них сорвется вниз.
— А взрослые куда смотрят? Неужели всем безразлично? — возмущаются в комментариях жители Магнитогорска.
Скорее всего, родители подростков даже не догадываются об опасном увлечении своих сыновей. Может быть опубликованными в социальных сетях снимками заинтересуется полиция?
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