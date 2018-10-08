Директор ХК «Трактор» рассказал о травме Артема Пеньковского, полученной в матче с «Адмиралом»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-08T12:50:33+03:00

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Игра во Владивостоке завершилась убедительной победой челябинцев. Местный «Адмирал» был повержен с крупным счетом 7:2.

В конце третьего периода защитник дальневосточников Степан Захарчук, известный, как едва ли не самый «грязный» игрок КХЛ, снова отличился — со всего маху толкнул на борт форварда «Трактора» Артема Пеньковского. Тот ударился открытым лицом. Судья тут же остановил игру, удалив Захарчука до конца матча. Партнеры Артема, поняв всю серьезность ситуации, сразу же бросились на обидчика.

Пеньковского осмотрел врач команды и сразу же на скорой вместе с ним помчался в больницу.

— Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором, и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. Это умышленная грубость и нужна адекватная реакция КХЛ, — сообщил директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

По некоторой информации у Пеньковского перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма головы.