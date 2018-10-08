Под видом борьбы с наркотиками сектанты собирают деньги на пропаганду опасного культа в Челябинске
На днях челябинцы обнаружили в своих почтовых ящиках брошюры благотворительного фонда «Защити детей от наркотиков». За маской фонда прячется «церковь сайентологии», которую журнал «Time» назвал «самой беспощадной образцово-террористической, самой сутяжнической и ненасытной из всех сект, какие знала Америка», сообщает миссионерский отдел Челябинской епархии.
— Cайентологи стремятся устранить из мира любые идеи, котоыре проитворечат сайентологии, — замечают в Епархии. — При этом допускается применение любых средств. Вот почему один из европейских политических деятелей квалифицировал сайентологию как «человеконенавистнический картель угнетения», а ее создателей как преступников.
По словам представителей РПЦ, из-за подмоченной репутации сайентологи часто скрываются за фасадами разных общественных организаций. Фонд «Защитит детей оот наркотиков» из их числа.
— Брошюра сообщает, как перевести фонду благотворительный взнос. Можно предположить, что для этого, собственно, и печаталась вся брошюра, — говорят в миссионерском отделе.
Православные призывают не помогать деструктивному культу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.