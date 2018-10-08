Пять миллиардов на льготы и скидки: губернатор Дубровский определился с суммой на преференции пенсионерам

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-08T13:52:56+03:00

Региональные преимущества, без привязки к новым параметрам, сохранятся для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет

Изменить размер текста: A A

Борис Дубровский выделил 5 миллиардов рублей на льготы и скидки пенсионерам Челябинской области. Итог работы областного правительства и Законодательного Собрания — ряд законов по предоставлению льгот мужчинам с 60 лет и женщинам с 55-ти лет без привязки к новым параметрам пенсионного возраста.

Итак,для пожисохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов. Ветеранам Великой Отечественной гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья. Для ветеранов труда и военной службы, ветеранов труда Челябинской области сохраняются ежемесячные денежные выплаты.

Кроме того, введена дополнительная льгота для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз.