2018-10-08T14:00:01+03:00
Общество

Исторически низкий уровень долга: эксперты Fitch Ratings отметили бюджетную политику Бориса Дубровского

Взвешенный консервативный подход — ноу-хау региональной власти
Ольга АНТОНОВА
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Здоровый консерватизм и взвешенная финансовая политика - кредо региональной власти.Здоровый консерватизм и взвешенная финансовая политика - кредо региональной власти.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Международное агентство Fitch Ratings сообщило, что взвешенная бюджетная политика областного правительства привела к исторически низкому для региона уровню долга. Аналитики подтвердили рейтинги Челябинской области в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-», присвоив им в прогнозе статус «стабильные».

Челябинская область получает оценку кредитоспособности с 2009 года: сначала рейтинг присваивало агентство Standard & Poor’s, с 2012 года это делает Fitch Ratings.

Нам в плюс эксперты отметили консервативную практику управления долгом. Правительство придерживается консервативного подхода к всплескам поступлений от налога на прибыль организаций, используя избыток денежных средств для выплаты рыночного долга и обеспечивая сбалансированность бюджета.

— Эта оценка свидетельствует о структурной финансовой устойчивости и высокой кредитоспособности регионального бюджета. К концу года мы имеем низкий уровень долга и хороший текущий баланс. Подтверждение агентством финансовой стабильности Южного Урала говорит о том, что мы успешно реализуем бюджетную и долговую политику, — прокомментировал прогнозы экспертов губернатор Борис Дубровский.

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