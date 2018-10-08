2018-10-08T14:15:23+03:00
Общество

«Железная тема»: губернатор Дубровский и полпред президента Цуканов побывали на ММК

Они осмотрели производственные площадки, познакомились с экологическими проектами комбината
Ольга АНТОНОВА
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ММК - градообразующее предприятие Магнитогорска и крупнейший в стране производитель стали.ММК - градообразующее предприятие Магнитогорска и крупнейший в стране производитель стали.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В понедельник, 8 октября, губернатор Борис Дубровский и полномочный представитель президента в УрФо Николай Цуканов работают в Магнитогорске. Насыщенная программа включает в себя посещение промышленного гиганта и градообразующего предприятия — Магнитогорского металлургического комбината.

Полпред и губернатор осмотрели строящуюся производственную площадку новой аглофабрики №5, которую планируется ввести в строй в 2019 году, а также «Стан 2000» и «Стан 5000».

Во второй половине дня губернатор и полпред встречаются с встретятся со студентами местного вуза — государственного технического университета им. Носова и молодыми работниками ММК.

Борис Дубровский отметил, что ММК — это крупнейший производитель стали в мире. Компания динамично развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии. Особое внимание комбинат уделяет экологическим программам.

— Неблагоприятную ситуацию с экологией в городе отметил Президент России Владимир Путин. Наша совместная с предприятием задача — изменить ситуацию, — сказал Дубровский.

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