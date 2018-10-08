«Зеленая тема» ММК: как комбинат в Магнитогорске борется с выбросами в атмосферу

СЕГОДНЯ 14:24 2018-10-08T14:25:16+03:00

Губернатору Борису Дубровскому и полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову расскзали о новом производстве

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В понедельник, 8 октября, губернатор и полпред президента в УрФО Николай Цуканов осмотрели промплощадки Магнитогорского металлургического комбината. В частности, новую агломерационную фабрику. Новый объект введут в строй в 2019 году.

Аглофабрика заменит действующую, четвертую. Новый проект сократит негативное воздействие на окружающую среду — выбросы пыли снизятся на 490 тонн в год, диоксидов серы — на 3280 тонн в год. Улучшатся условия труда для работников фабрики.

Кстати, «зеленой теме» ММК уделяет повышенное внимание около 20 лет. Инвестиции комбината в природоохранные объекты до 2025 года превысят 38 млрд рублей.

— Компания динамично развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии. Особое внимание ММК уделяет реализации экологических программ. Неблагоприятную ситуацию с экологией в городе отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и наша задача совместно с градообразующим предприятием приложить максимум усилий, чтобы изменить ситуацию, — подчеркнул глава региона.