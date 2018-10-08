Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале
Государственный комитет по делам ЗАГС продолжает делиться подборкой самых распространенных и самых редким имен, которые дают своим чадам родители. Свежая выборка сделана за период с июля по сентябрь.
Самые популярные имена девочек: Виктория, София, Мария, Анна, Дарья, Анастасия, Ева, Алиса, Варвара, Валерия, Арина, Вероника.
Самые популярные имена мальчиков: Артем, Александр, Михаил, Иван, Максим, Дмитрий, Матвей, Илья, Тимофей, Кирилл, Егор, Никита.
Самые редкие имена девочек: Авигея, Алисандра, Светослава, Элен, Вирсавия, Афина, Николина, Людмила, Кирьяна, Мавра, Флорида, Аделаида, Лукерия, Арсения.
Редкие имена мальчиков: Лаврентий, Грико, Лукьян, Вильгельм, Ван Дык, Роннальд, Фома, Гамлет, Риддик, Фидель.
Кстати, за эти месяцы в нашей области появились на свет 10 тысяч и пять малышей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.