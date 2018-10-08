2018-10-08T14:42:58+03:00
Общество

Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале

Госкомитет по делам ЗАГС озвучил статистику с июля по сентябрь
Лидия ПЕСКОВА
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Одни мамы дают популярные имена, а другие - редкие.Одни мамы дают популярные имена, а другие - редкие.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Государственный комитет по делам ЗАГС продолжает делиться подборкой самых распространенных и самых редким имен, которые дают своим чадам родители. Свежая выборка сделана за период с июля по сентябрь.

Самые популярные имена девочек: Виктория, София, Мария, Анна, Дарья, Анастасия, Ева, Алиса, Варвара, Валерия, Арина, Вероника.

Самые популярные имена мальчиков: Артем, Александр, Михаил, Иван, Максим, Дмитрий, Матвей, Илья, Тимофей, Кирилл, Егор, Никита.

Самые редкие имена девочек: Авигея, Алисандра, Светослава, Элен, Вирсавия, Афина, Николина, Людмила, Кирьяна, Мавра, Флорида, Аделаида, Лукерия, Арсения.

Редкие имена мальчиков: Лаврентий, Грико, Лукьян, Вильгельм, Ван Дык, Роннальд, Фома, Гамлет, Риддик, Фидель.

Кстати, за эти месяцы в нашей области появились на свет 10 тысяч и пять малышей.

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