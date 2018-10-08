Ветер будет еще сильнее: на Южном Урале экстренное предупреждение продлили на сутки
В МЧС предупреждают, погода ухудшится еще сильнее. Штормовой ветер усилится до 20-25 м/с. Экстренное предупреждение продлили до вторника, 9 октября.
Спасатели призывают южноуральцев по возможности остаться дома или постараться сократить выход из зданий. В случае ЧС нужно звонить со стационарного телефона по номеру 01, а с сотового — 101.
Как защититься от сильного ветра
— Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Не прячьтесь около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы.
— Ни в коем случае не прячьтесь за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
— Есть вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения. Не парковать машины под деревьями и знаками.
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