2018-10-08T17:17:58+03:00
Происшествия

В Челябинской области посадили депутата, который напился и зарезал местного жителя

По его словам, это была самооборона
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Депутату дали шесть лет исправительной колонии строгого режима.Депутату дали шесть лет исправительной колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Верхнеуральске вынесли приговор депутату сельского поселения, пырнувшего ножом 40-летнего жителя во время пьяной ссоры. Ранение было смертельным, пострадавший скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

Трагедия произошла в январе, в селе Кирса Верхнеуральского района. У депутата и погибшего был давний конфликт. В тот день они оба перебрали и завязалась драка.

В какой-то момент депутат стал сдавать, понял, что неприятель может забить его до смерти и схватил нож.

— Подсудимый заявил, что он оборонялся. Это подтвердила экспертиза. Данное обстоятельство суд учел в качестве смягчающего наказание. Угрозы для жизни подсудимого действия пострадавшего не представляли, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Депутата признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему дали шесть лет исправительной колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Также он выплатит родственникам 700 тысяч рублей за моральный вред.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ветер будет еще сильнее: на Южном Урале экстренное предупреждение продлили на сутки
Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале
«Зеленая тема» ММК: как комбинат в Магнитогорске борется с выбросами в атмосферу
«Железная тема»: губернатор Дубровский и полпред президента Цуканов побывали на ММК
Исторически низкий уровень долга: эксперты Fitch Ratings отметили бюджетную политику Бориса Дубровского
Пять миллиардов на льготы и скидки: губернатор Дубровский определился с суммой на преференции пенсионерам
Под видом борьбы с наркотиками сектанты собирают деньги на пропаганду опасного культа в Челябинске
Директор ХК «Трактор» рассказал о травме Артема Пеньковского, полученной в матче с «Адмиралом»
В Магнитогорске школьники играли на трубопроводе над автодорогой
Житель Челябинска похитил с чужих банковских карт полмиллиона рублей
Без тепла: в 15 домах Челябинска отопительный сезон так и не начался
Южноуралец отправится за решетку за то, что избил родителей-пенсионеров
В Челябинской области задержали автобус с мигрантами, где вместо сидений стояли диваны
Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в Челябинской области
Мусорный скандал в Челябинске: перевозчики-бунтари вывозят свои контейнеры из дворов
Три тысячи челябинцев привились от гриппа
Маршрутка и легковушка загорелись после столкновения на перекрестке в Челябинске
МЧС предупреждает: на Южный Урал обрушится штормовой ветер
«Ну, хоть не на скотч»: гранитные ступени в подземном переходе Челябинска прикрепили гвоздями
В Челябинске, чтобы автомобили не парковались у подъезда, там поставили мусорный бак
В Челябинске пенсионер раздает прохожим книги из своей библиотеки
В Челябинске «пьяная» стоп-линия озадачила автомобилистов
«Скакал на подоконнике и выбрасывал вещи»: в Челябинске ребенок едва не вывалился из окна на 10 этаже
В Челябинской области водитель сгорел в машине, врезавшись в стелу «Счастливого пути»