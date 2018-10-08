В Челябинской области посадили депутата, который напился и зарезал местного жителя

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-08T17:17:58+03:00

По его словам, это была самооборона

Изменить размер текста: A A

В Верхнеуральске вынесли приговор депутату сельского поселения, пырнувшего ножом 40-летнего жителя во время пьяной ссоры. Ранение было смертельным, пострадавший скончался в машине «скорой» по дороге в больницу.

Трагедия произошла в январе, в селе Кирса Верхнеуральского района. У депутата и погибшего был давний конфликт. В тот день они оба перебрали и завязалась драка.

В какой-то момент депутат стал сдавать, понял, что неприятель может забить его до смерти и схватил нож.

— Подсудимый заявил, что он оборонялся. Это подтвердила экспертиза. Данное обстоятельство суд учел в качестве смягчающего наказание. Угрозы для жизни подсудимого действия пострадавшего не представляли, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Депутата признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему дали шесть лет исправительной колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда.

Также он выплатит родственникам 700 тысяч рублей за моральный вред.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.