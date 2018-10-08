2018-10-08T17:47:06+03:00
Происшествия

В Челябинской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Ребенку понадобилась помощь медиков
Валентина ВАГАНОВА
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За рулем «Оки» был 60-летний пенсионер. С ним разбирается ГИБДД. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП Миасс»За рулем «Оки» был 60-летний пенсионер. С ним разбирается ГИБДД. Фото: группа во ВКонтакте «ЧП Миасс»
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ДТП произошло сегодня днем, 8 октября, в Миассе. Десятилетняя девочка переходила дорогу в центре города, недалеко от Дворца культуры машиностроителей. Шла по «зебре». В это время по дороге ехала «Ока». Водитель не притормозил, чтобы пропустить школьницу, и сбил ее.

— Видела эту аварию, жесть. Жалко девчонку, чуть не заплакала… Прохожие ее тащили и заставляли встать, она аж из-под машины вылезала, — написала в соцсетях очевидица Мария.

Школьницу увезли в травмпункт. К счастью, обошлось без серьезных травм, у девочки ушиб колена. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

За рулем «Оки» был 60-летний пенсионер. С ним разбирается ГИБДД.

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