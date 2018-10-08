В Челябинской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
ДТП произошло сегодня днем, 8 октября, в Миассе. Десятилетняя девочка переходила дорогу в центре города, недалеко от Дворца культуры машиностроителей. Шла по «зебре». В это время по дороге ехала «Ока». Водитель не притормозил, чтобы пропустить школьницу, и сбил ее.
— Видела эту аварию, жесть. Жалко девчонку, чуть не заплакала… Прохожие ее тащили и заставляли встать, она аж из-под машины вылезала, — написала в соцсетях очевидица Мария.
Школьницу увезли в травмпункт. К счастью, обошлось без серьезных травм, у девочки ушиб колена. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.
За рулем «Оки» был 60-летний пенсионер. С ним разбирается ГИБДД.
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