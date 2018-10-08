2018-10-08T19:42:58+03:00
Общество

В Челябинской области сотрудница почты дала отпор грабителю

За это ее наградили полиция и руководство
Валентина ВАГАНОВА
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Наталья Уфимцева трудится на почте 16 лет. Фото: УФПС Челябинской области.Наталья Уфимцева трудится на почте 16 лет. Фото: УФПС Челябинской области.
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— Этот тип несколько раз заходил в помещение. Зайдет, что-нибудь спросит, выйдет. Видимо, хотел убедиться, что не будет свидетелей, — вспоминает отважная сотрудница Наталья Уфимцева. — Я была одна в отделении, почтальоны ушли доставлять корреспонденцию. Почувствовав недоброе, приготовила баллончик. Парень сначала попросил меня выдать ему пенсию, я отказала. Тогда он стал требовать товар. Но снова получив отказ, зашел за барьерную стойку и замахнулся для удара. Когда он поднял руки, я направила струю из газового баллончика ему в лицо.

История произошла в июне в поселке Чапаевский Златоуста. Грабитель закрыл лицо руками и выскочил на улицу. Наталья схватила телефон и вызвала полицию. Она хорошо запомнила вора и подробно описала, как он выглядит. Полицейские задержали грабителя по «горячим следам».

— Им оказался 28-летний местный житель. Выяснилось, он причастен еще к двум преступлениям — убийству и поджогу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, расследование их уже завершено, — рассказал начальник ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу подполковник полиции Александр Картуесов.

Накануне Всемирного дня почты, который отмечается 9 октября, Наталью наградили благодарственными письмами и денежной премией за ее мужество и грамотные действия.

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