Ураганный ветер в Челябинской области повалил рекламные щиты и деревья прямо на автомобили

СЕГОДНЯ 04:46 2018-10-09T05:20:59+03:00

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Ветер разыгрался не на шутку вчера, 8 октября, в Магнитогорске. В два часа дня горожанам пришло сообщение от МЧС. Но деревья начали падать гораздо раньше. Так в 8 часов утра они повалилились прямо на машину в сквере имени Ломоносова.

Фото: Ольга Кащенко

Еще сильнее досталось в 13 часов автомобилю, припаркованному у гаражей на ул. Галлиулина. На него приземлилось всем стволом большое старое дерево.

Дерево свалилось на автомобиль. Фото: Вячеслав Иванов.

В 15 часов у торгового центра «Паллада» упал рекламный щит на высоком металлическом столбе. К счастью, никто не пострадал. Горожане в соцсетях возмущены: такое нельзя списать на ветер, это плохая работа установщиков. Между тем подобный щит шатается и возле школы №67. А на сегодняшний день в Челябинской области обещают такой же сильный ветер. Причем не только в Магнитогорске, но и в других городах. Будьте осторожны!

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