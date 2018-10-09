В Магнитогорске на школьном дворе рабочий с топором предлагал ученицам обняться за деньги

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-09T05:18:39+03:00

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— На территории школы №1 работают люди по облагораживанию зеленой территории. Так вот один из них пьяный. Я бы сказала, вообще неадекватный. Раза четыре он подходил к разным девочкам, постоянно что-то им говорил. И еще справлял нужду прямо на школьном дворе, недалеко от детей. Прошу обратить внимание, кого нанимают на такие объекты! — анонимно написал местный житель в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Ученицы школы подтвердили неадекватное поведение мужчины.

— Он и ко мне подходил. Шоколадки сказал купит завтра и еще 500 рублей даст, если обниму его, как дядю. Но я отказалась. И еще подходил к моей подруге из пятого класса с топором и говорил «Давай знакомиться». Он пил водку, — рассказала в соцсетях Вика Романова.

Другим подросткам он сообщил, что Вика — его племянница. Но сама девочка родство с этим мужчиной отрицает.

Ученицы пожаловались директору школы. Она накричала на работника.

— Накричала и все? Таких надо гнать поганой метлой подальше от детей. Сами же их и нанимали! — отозвался о действиях руководства школы Александр Чистов.

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