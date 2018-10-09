Пропавшая без вести жительницы Челябинска взяла в долг 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:37 2018-10-09T05:38:04+03:00

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Последний раз 21-летнюю Анастасию Глазырину видели утром 5 октября. Девушка сказала мужу, что пошла на работу. Однако домой в тот день она не вернулась. Телефон пропавшей выключен, а ее местонахождение неизвестно.

Родные Анастасии обратились с заявлением в полицию.

За время поисков выяснилось, что накануне исчезновения девушка активное брала микрозаймы и занимала деньги у разных людей. В общей сложности она взяла в долг 1,5 млн рублей. Муж Анастасии утверждает, что ничего об этом не знал.

По его словам , конфликтов в семье у них не было. Молодые поженились всего пару месяцев назад.

В настоящее время к розыску жительницы Челябинска подключились волонтеры. Поступают сведения, что девушку видели в Екатеринбурге. Но эта информация требует проверки.

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