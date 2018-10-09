2018-10-09T06:51:31+03:00
Общество

В Челябинске упали цены на готовый бизнес

Интернет-магазины можно купить за копейки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По данным портала «Авито» за год готовый бизнес в Челябинске подешевел на 21%. Средняя цена составила чуть менее 1 миллион 738 тысяч рублей.

Стремительное падение цен показали предприятия сельского хозяйства, компании сферы услуг, а также кафе и рестораны. Именно такой бизнес местные предприниматели стали выставлять на продажу чаще всего.

Бизнес в сельском хозяйстве подешевел на 50%, в сфере услуг — на 35%, в общепите — на 41%. Но наибольший удар пришелся на интернет-магазины, которые потеряли в цене 86%.

А вот компании сферы развлечений наоборот, оказались самыми дорогостоящими. Средняя цена — 1,95 млн руб. За год готовый развлекательный бизнес в Челябинске подорожал, на 163%.

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