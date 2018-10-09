Из кранов челябинцев пойдет ядовито-зеленая вода

СЕГОДНЯ 08:02 2018-10-09T08:02:54+03:00

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На этой неделе «Челябинские тепловые сети» начнут проверять подземные коммуникации. Чтобы определить утечки в трубы пустят флуоресцентный краситель «Уранин».

В связи с этим в домах Советского и Центрального районов Челябинска из кранов может пойти вода ядовито-зеленого цвета. Не пугайтесь! Специалисты утверждают, что краситель безвреден для здоровья людей, не опасен для животных , окружающей среды и не оставляет осадка на поверхностях.

— Профилактические работы продлятся с 11 по 18 октября, — сообщает пресс-служба администрации города.

В случае обнаружения окрашенной в зеленый цвет воды в водопроводных кранах или на поверхности земли, необходимо позвонить в диспетчерскую службу «Челябинских тепловых сетей” по телефонам: 246-72-72, 246-72-73.

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