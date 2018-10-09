На Южном Урале прокуратура выявила 20 водителей-наркоманов
Прокуратура Челябинской области поинтересовалась справками водителей. В результате проверок выяснилось, что автомобилем управляют более двух десятков южноуральцев, страдающих наркоманией. Водителей -наркоманов обнаружили в Чебаркуле, Еманжелинске и в Нязептеровском районе.
В Магнитогорске за допуск к управлению автомобилем наркозависимого местного жителя наказали врача ГБУЗ №2. Медику грозит выговор.
— С целью устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности главному врачу медицинского учреждения внесено представление, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
На сегодняшний день надзорное ведомство направило в суд 25 исков об изъятии водительских документов у людей, состоящих на учете в наркологическом диспансере.
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