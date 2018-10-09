Челябинская область готовится отметить юбилей

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-09T09:45:08+03:00

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17 января 2019 года Челябинской области исполнится 85 лет. Указ об образовании «опорного края державы» был подписан в разгар индустриализации СССР, в 1934 году.

Подготовка к празднованию юбилея области началась. Губернатор Борис Дубровский озвучил приоритетные для областного правительства направления на ближайший год.

Итак, по распоряжению Дубровского, приоритетные темы развития региона это:

— улучшение жизни ветеранов и пожилых людей;

— решение экологических проблем;

— развитие инфраструктуры в районах и городах области. Будет расширена программа «Реальные дела», принятая четыре года назад по инициативе главы региона;

— программа обновления общественного транспорта и благоустройств дворов будет запущена для Челябинска.

— формирование здорового образа жизни и забота о детях. На контроле — тема реконструкции старых спортплощадок и строительство новых. Для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летнего юбилея, разработают дополнительные меры поддержки.