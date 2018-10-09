2018-10-09T11:16:31+03:00
Происшествия

Погоня со стрельбой под Челябинском: полиция открыла огонь по машине с пьяными подростками

Сотрудники ДПС палили по колесам, чтобы остановить угонщиков
Сергей УФИМЦЕВ
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Подростки на легковушке удирали от полиции.Подростки на легковушке удирали от полиции.
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Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам в погоне за угнанной машиной. Наряд ДПС помчался за отечественной «семеркой», которая не остановилась по требованию полицейского. Все происходило ночью на трассе. Легковушка запросто могла в любой момент выехать на встречку и протаранить другую машину.

История случилась в Сосновском районе неподалеку от Челябинска. Один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам преследуемой машины. Пули пробили колесо. Легковушка вильнула, съехала в кювет и перевернулась.

— Водителя и пассажира увезли в больницу с травмами. Оказалось, им обоим по 17 лет. Подростки были пьяные, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парни ехали на угнанной машине, и на них возбудили уголовное дело. Известно, что один из них уже был судим.

В полиции сейчас ведут служебную проверку по факту применения табельного оружия. Предварительно, с этим все в порядке — инспектор стрелял законно.

Погоня со стрельбой в Челябинской области.! другой источник

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