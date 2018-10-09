Погоня со стрельбой под Челябинском: полиция открыла огонь по машине с пьяными подростками

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-09T11:16:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам в погоне за угнанной машиной. Наряд ДПС помчался за отечественной «семеркой», которая не остановилась по требованию полицейского. Все происходило ночью на трассе. Легковушка запросто могла в любой момент выехать на встречку и протаранить другую машину.

История случилась в Сосновском районе неподалеку от Челябинска. Один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам преследуемой машины. Пули пробили колесо. Легковушка вильнула, съехала в кювет и перевернулась.

— Водителя и пассажира увезли в больницу с травмами. Оказалось, им обоим по 17 лет. Подростки были пьяные, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парни ехали на угнанной машине, и на них возбудили уголовное дело. Известно, что один из них уже был судим.

В полиции сейчас ведут служебную проверку по факту применения табельного оружия. Предварительно, с этим все в порядке — инспектор стрелял законно.