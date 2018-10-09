2018-10-09T10:21:43+03:00
Происшествия

В Челябинске по дороге в школу пропал 13-летний мальчик

Поисками подростка занимается полиция
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Сергей Сумин исчез вчера 8 октября. Днем семиклассник забрал из школы младшего брата, привел его домой и должен был отправится на уроки. Подросток учится во вторую смену. Однако, ни в школе, ни дома в этот день он не появился. Все это время его телефон отключен. Местонахождение мальчика неизвестно.

Родители обратились в полицию. По их версии Сергей вместе с другом мог пойти в гости к знакомому мужчине не улицу Дегтярева. Полицейские проверили этот адрес, но мальчишек там не оказалось.

В день исчезновения Сергей Сумин был одет в синюю куртку с цветными полосками, спортивные штаны, черные резиновые сапоги и оранжевую шапку.

Если вы видели Сергея, звоните 02 или 89514790298.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Скуривают молодежь»: депутат и ветврач Карен Даллакян обратился с открытым письмом к главе Челябинска
«Объезжаю стройки каждую неделю»: губернатор Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к саммитам-2020
Погоня со стрельбой под Челябинском: полиция открыла огонь по машине с пьяными подростками
Челябинская область готовится отметить юбилей
На Южном Урале прокуратура выявила 20 водителей-наркоманов
«По сусекам помел, по амбарам поскреб»: ветераны поблагодарили губернатора Дубровского за сохраненные льготы и повышенные выплаты
Из кранов челябинцев пойдет ядовито-зеленая вода
«Ставлю три!»: губернатор Дубровский оценил борьбу со свалками в Челябинске
В Челябинске упали цены на готовый бизнес
Пропавшая без вести жительницы Челябинска взяла в долг 1,5 млн рублей
В Магнитогорске на школьном дворе рабочий с топором предлагал ученицам обняться за деньги
Ураганный ветер в Челябинской области повалил рекламные щиты и деревья прямо на автомобили
В Челябинской области сотрудница почты дала отпор грабителю
«Водитель отвлекся от дороги»: в Челябинской области в ДТП с переворотом погибла девушка
В Челябинской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
В Челябинской области посадили депутата, который напился и зарезал местного жителя
Ветер будет еще сильнее: на Южном Урале экстренное предупреждение продлили на сутки
Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале
«Зеленая тема» ММК: как комбинат в Магнитогорске борется с выбросами в атмосферу
«Железная тема»: губернатор Дубровский и полпред президента Цуканов побывали на ММК