В Челябинске по дороге в школу пропал 13-летний мальчик
Сергей Сумин исчез вчера 8 октября. Днем семиклассник забрал из школы младшего брата, привел его домой и должен был отправится на уроки. Подросток учится во вторую смену. Однако, ни в школе, ни дома в этот день он не появился. Все это время его телефон отключен. Местонахождение мальчика неизвестно.
Родители обратились в полицию. По их версии Сергей вместе с другом мог пойти в гости к знакомому мужчине не улицу Дегтярева. Полицейские проверили этот адрес, но мальчишек там не оказалось.
В день исчезновения Сергей Сумин был одет в синюю куртку с цветными полосками, спортивные штаны, черные резиновые сапоги и оранжевую шапку.
Если вы видели Сергея, звоните 02 или 89514790298.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06