В Челябинске по дороге в школу пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-09T10:21:43+03:00

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Сергей Сумин исчез вчера 8 октября. Днем семиклассник забрал из школы младшего брата, привел его домой и должен был отправится на уроки. Подросток учится во вторую смену. Однако, ни в школе, ни дома в этот день он не появился. Все это время его телефон отключен. Местонахождение мальчика неизвестно.

Родители обратились в полицию. По их версии Сергей вместе с другом мог пойти в гости к знакомому мужчине не улицу Дегтярева. Полицейские проверили этот адрес, но мальчишек там не оказалось.

В день исчезновения Сергей Сумин был одет в синюю куртку с цветными полосками, спортивные штаны, черные резиновые сапоги и оранжевую шапку.

Если вы видели Сергея, звоните 02 или 89514790298.

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