«Объезжаю стройки каждую неделю»: губернатор Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к саммитам-2020

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-09T11:07:51+03:00

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал полпреду Президента РФ в УрФО Николаю Цуканову о подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС.

Губернатор сообщил, что работа по всем ключевым направлениям идет строго по графику, срывов и отступлений нет.

— Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент — по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период, — сказал Дубровский.

Ггубернатор обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 1 млрд руб на реконструкцию объекта в 2018-2019 гг.

Цена вопроса подготовки города к саммитам-2020 составит 40 - 50 млрд руб. Город ждет масштабное обновление инфраструктуры. Так, в Челябинске построят конгресс-холл, 20 объектов для размещения гостей, реконструируют аэропорт, набережную.