2018-10-09T12:00:22+03:00
Общество

«Скуривают молодежь»: депутат и ветврач Карен Даллакян обратился с открытым письмом к главе Челябинска

На оживленном перекрестке незаконный ларек торгует сигаретами
Ольга АНТОНОВА
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Табачный ларек торгует круглосуточно и без разрешения. Фото: Карен Даллакян.Табачный ларек торгует круглосуточно и без разрешения. Фото: Карен Даллакян.
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На перекрестке ул. Братьев Кашириных и Молодогвардейцев табачный ларек появился неделю назад. Он «прилеплен» к шаткой фруктовой палатке. Под навесом продавец-южанин торгует арбузами. Известный челябинский зоозащитник и депутат райсовета Калининского района Карен Даллакян борется с незаконными торговыми точками. Но пока власти не реагируют.

— Есть ответы на письма от городского КУИЗО: палатка торгует незаконно. Два месяца не могу добиться демонтажа. Теперь появился и круглосуточный табачный ларек. Торговец не предоставил полиции разрешения. Скорее всего, товар его контрафактый, — заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат Даллакян.

Мимо ларька ежедневно проходят сотни студентов ЧелГУ. Скуривают молодежь нечестные торговцы. Это больше всего и беспокоит Карена.

Даллакян обратился с открытым письмом к главе города Евгению Тефтелеву с просьбой демонтировать киоски.

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