Без финансовой кабалы: уровень закредитованности Челябинской области — один из низких в стране

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-09T12:42:14+03:00

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Во время визита в Магнитогорск полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили текущую ситуацию в регионе.

Губернатор заявил, что в итоге последовательной политики областного правительства за последние четыре года в регионе сложилась положительная экономическая ситуация. Это подтверждают показатели нынешнего года.

— Есть динамика по налоговым поступлениям. С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет составил 12,6%, общая сумма поступлений за девять месяцев 2018 года превысила 143 млрд рублей. Уровень закредитованности — один из самых низких в стране, — сообщил губернатор.

Полпред Николай Цуканов сказал:

— За четыре года экономика региона действительно показала рост, возросли расходы бюджета на социальные нужды. Я обращаю ваше внимание также на необходимость оперативного решения острых проблем.