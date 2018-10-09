Без финансовой кабалы: уровень закредитованности Челябинской области — один из низких в стране
Во время визита в Магнитогорск полпред Президента России в УрФО Николай Цуканов и губернатор Борис Дубровский обсудили текущую ситуацию в регионе.
Губернатор заявил, что в итоге последовательной политики областного правительства за последние четыре года в регионе сложилась положительная экономическая ситуация. Это подтверждают показатели нынешнего года.
— Есть динамика по налоговым поступлениям. С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет составил 12,6%, общая сумма поступлений за девять месяцев 2018 года превысила 143 млрд рублей. Уровень закредитованности — один из самых низких в стране, — сообщил губернатор.
Полпред Николай Цуканов сказал:
— За четыре года экономика региона действительно показала рост, возросли расходы бюджета на социальные нужды. Я обращаю ваше внимание также на необходимость оперативного решения острых проблем.