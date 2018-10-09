Кому в Челябинске жить хорошо: стал известен средний в городе размер зарплаты
Если вы живете в Челябинске и выбираете, куда пойти учиться или переобучиться, учтите рекомендации экспертов кадровой службы HeadHunter. Они вычислили средний размер зарплаты в городе: 30 тысяч рублей. Она неизменна три последних месяца.
Итак, хорошие зарплаты соискателям предлагают в категории «высший менеджмент» (60 тыс руб); «добыча полезных ископаемых» (55 тыс руб); «Информационные технологии» 941 тыс руб); «строительство» (40 тыс руб) и «производство» (35 тыс руб).
Низкие заработки в сфере туризма, гостиничного и ресторанного дела (23 тыс руб). Мало зарабатывают няни и уборщицы (17 тыс руб).
Чаще других сейчас работу ищут молодые челябинцы в возрасте от 26 до 35 лет. Реже поиском заработка обеспокоены люди старше 46 лет. Половина соискателей могут похвастать профессиональным опытом от шести лет.
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