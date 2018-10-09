2018-10-09T14:23:43+03:00
Общество

Кому в Челябинске жить хорошо: стал известен средний в городе размер зарплаты

Аналитики службы HeadHunter составили список хорошо оплачиваемых профессий
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Хочешь много зарабатывать? Делай карьеру топ-менеджера!Хочешь много зарабатывать? Делай карьеру топ-менеджера!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Если вы живете в Челябинске и выбираете, куда пойти учиться или переобучиться, учтите рекомендации экспертов кадровой службы HeadHunter. Они вычислили средний размер зарплаты в городе: 30 тысяч рублей. Она неизменна три последних месяца.

Итак, хорошие зарплаты соискателям предлагают в категории «высший менеджмент» (60 тыс руб); «добыча полезных ископаемых» (55 тыс руб); «Информационные технологии» 941 тыс руб); «строительство» (40 тыс руб) и «производство» (35 тыс руб).

Низкие заработки в сфере туризма, гостиничного и ресторанного дела (23 тыс руб). Мало зарабатывают няни и уборщицы (17 тыс руб).

Чаще других сейчас работу ищут молодые челябинцы в возрасте от 26 до 35 лет. Реже поиском заработка обеспокоены люди старше 46 лет. Половина соискателей могут похвастать профессиональным опытом от шести лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Без финансовой кабалы: уровень закредитованности Челябинской области — один из низких в стране
«Скуривают молодежь»: депутат и ветврач Карен Даллакян обратился с открытым письмом к главе Челябинска
«Объезжаю стройки каждую неделю»: губернатор Дубровский рассказал о подготовке Челябинска к саммитам-2020
В Челябинске по дороге в школу пропал 13-летний мальчик
Погоня со стрельбой под Челябинском: полиция открыла огонь по машине с пьяными подростками
Челябинская область готовится отметить юбилей
На Южном Урале прокуратура выявила 20 водителей-наркоманов
«По сусекам помел, по амбарам поскреб»: ветераны поблагодарили губернатора Дубровского за сохраненные льготы и повышенные выплаты
Из кранов челябинцев пойдет ядовито-зеленая вода
«Ставлю три!»: губернатор Дубровский оценил борьбу со свалками в Челябинске
В Челябинске упали цены на готовый бизнес
Пропавшая без вести жительницы Челябинска взяла в долг 1,5 млн рублей
В Магнитогорске на школьном дворе рабочий с топором предлагал ученицам обняться за деньги
Ураганный ветер в Челябинской области повалил рекламные щиты и деревья прямо на автомобили
В Челябинской области сотрудница почты дала отпор грабителю
«Водитель отвлекся от дороги»: в Челябинской области в ДТП с переворотом погибла девушка
В Челябинской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
В Челябинской области посадили депутата, который напился и зарезал местного жителя
Ветер будет еще сильнее: на Южном Урале экстренное предупреждение продлили на сутки
Фидель, Флорида и Гамлет: как родители называли новорожденных детей этим летом на Южном Урале
«Зеленая тема» ММК: как комбинат в Магнитогорске борется с выбросами в атмосферу
«Железная тема»: губернатор Дубровский и полпред президента Цуканов побывали на ММК