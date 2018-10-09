Не вывозят: ОНФ раскритиковал власти Челябинска за темпы борьбы со свалками
Долгожданное событие — закрытие городской свалки — обернулось мусорным коллапсом.
— Город четыре недели завален мусором, люди не знают, как защититься от охвативших дворы запахов гниющих отходов вокруг контейнерных площадок и от появившихся паразитов, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Неверов.
В коллапсе Неверов винит чиновников. Жизнь показала, что власти не имели представления ни о точном расположении контейнерных площадок, ни о маршрутах движения мусоровозов, ни о фактических объемах вывозимого из города мусора. Все делали подрядчики.
— Кризис — итог столкновения бизнес-интересов. Непонятно, почему в эту схему включились чиновники. Почему они тратят бюджетные средства на искусственную проблему, — говорит Неверов.
- Три недели мы обрабатываем жалобы по свалкам. Нарушейний много. Мусор сваливают на промбазах в черте города, перегружают на неспециализированной технике, — говорит член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.
Данные рейтинга активисты передадут в федеральный Минприроды.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06