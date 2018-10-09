Не вывозят: ОНФ раскритиковал власти Челябинска за темпы борьбы со свалками

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-09T15:34:22+03:00

Эту свалку активисты ОНФ сняли в самом центре Челябинска уже после отмены режима ЧС. Фото: пресс-служба регионального штаба ОНФ.

Наш город — на последнем месте рейтинга городов, где чиновники реагируют на жалобы горожан

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Долгожданное событие — закрытие городской свалки — обернулось мусорным коллапсом.

— Город четыре недели завален мусором, люди не знают, как защититься от охвативших дворы запахов гниющих отходов вокруг контейнерных площадок и от появившихся паразитов, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Неверов.

В коллапсе Неверов винит чиновников. Жизнь показала, что власти не имели представления ни о точном расположении контейнерных площадок, ни о маршрутах движения мусоровозов, ни о фактических объемах вывозимого из города мусора. Все делали подрядчики.

— Кризис — итог столкновения бизнес-интересов. Непонятно, почему в эту схему включились чиновники. Почему они тратят бюджетные средства на искусственную проблему, — говорит Неверов.

- Три недели мы обрабатываем жалобы по свалкам. Нарушейний много. Мусор сваливают на промбазах в черте города, перегружают на неспециализированной технике, — говорит член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной.

Данные рейтинга активисты передадут в федеральный Минприроды.

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