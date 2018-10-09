Челябинский «Трактор» уступил «Амуру» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-09T16:21:54+03:00

«Медведи» завершили выездную серию матчей в Китае и на Дальнем Востоке

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«Черно-белые» открыли счет уже на третьей минуте. Вчерашний юниор «Трактора» Марсель Шолохов сотворил гол-красавец. Пролетел через всю площадку, обыграв трех игроков «Амура» и вратаря. Эта шайба как минимум может номинироваться на гол месяца в КХЛ. Однако, через несколько минут хозяева сумели сравнять счет.

В середине второй 20-минутки хабаровчане вышли вперед. А в конце третьего периода «Амур» еще и увеличил преимущество.

Дальневосточное турне «Трактора» завершилось одной победой над «Адмиралом» (7:2) и двумя поражениями — проигрыш китайскому «Куньлуню» (0:2) и сегодняшний — «Амуру» (1:3).

11 октября челябинцы завершают очередную выездную серию матчем в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» (начало в 16.30, время челябинское).