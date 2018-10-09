Челябинский «Трактор» уступил «Амуру» в Хабаровске
«Черно-белые» открыли счет уже на третьей минуте. Вчерашний юниор «Трактора» Марсель Шолохов сотворил гол-красавец. Пролетел через всю площадку, обыграв трех игроков «Амура» и вратаря. Эта шайба как минимум может номинироваться на гол месяца в КХЛ. Однако, через несколько минут хозяева сумели сравнять счет.
В середине второй 20-минутки хабаровчане вышли вперед. А в конце третьего периода «Амур» еще и увеличил преимущество.
Дальневосточное турне «Трактора» завершилось одной победой над «Адмиралом» (7:2) и двумя поражениями — проигрыш китайскому «Куньлуню» (0:2) и сегодняшний — «Амуру» (1:3).
11 октября челябинцы завершают очередную выездную серию матчем в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым» (начало в 16.30, время челябинское).