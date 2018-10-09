Магнитогорскую школу, в которой 6-классник упал из окна, проверяет прокуратура

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-09T16:45:14+03:00

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Сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП в одной из школ Магнитогорска. Там на прошлой неделе из окна второго этажа упал 13-летний школьник. По словам очевидцев мальчик сам открыл раму и прыгнул во внутренний двор. Подросток переломал себе руки и ноги, но остался жив.

Незадолго до этого шестиклассника и его друга за курением электронной сигареты "застукал" учитель физкультура. Из-за этого в школе разразился скандал.

По какой причине подросток совершил такой отчаянный поступок, предстоит выяснить в ходе прокурорской проверки, которая началась вчера 8 октября.

— Личность ребенка и его семья будут тщательно изучены. Кроме этого представители надзорного ведомства должны будут дать оценку действиям педагогов, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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