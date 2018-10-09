Окончены поиски подростка из Челябинска, пропавшего по дороге в школу
13 летний Сергей Сумин пропал днем 8 октября. Мальчик отключил телефон, не появился на уроках и не пришел ночевать домой. Родители написали заявление в полицию. Правоохранители за несколько часов обнаружили двух друзей беглеца, а потом и его самого.
Выяснилось, что мальчишки заранее договорились сбежать из дома. Все это время они гуляли по городу и ночевали в торговом центре.
К счастью ничего плохого с ними не произошло.
— Сейчас мы все вместе находимся в отделении полиции , — рассказали родственники Сергея Сумина.
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