Окончены поиски подростка из Челябинска, пропавшего по дороге в школу

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-09T17:36:38+03:00

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13 летний Сергей Сумин пропал днем 8 октября. Мальчик отключил телефон, не появился на уроках и не пришел ночевать домой. Родители написали заявление в полицию. Правоохранители за несколько часов обнаружили двух друзей беглеца, а потом и его самого.

Выяснилось, что мальчишки заранее договорились сбежать из дома. Все это время они гуляли по городу и ночевали в торговом центре.

К счастью ничего плохого с ними не произошло.

— Сейчас мы все вместе находимся в отделении полиции , — рассказали родственники Сергея Сумина.

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