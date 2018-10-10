«Смотрите, что у меня есть!»: в Челябинской области мужчина грозился взорвать гранату в магазине

СЕГОДНЯ 04:21 2018-10-10T04:21:01+03:00

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9 октября, в Озерске в булочную «Пышка» забежал мужик с самодельной гранатой. Орал, что сейчас ее взорвет. Об этом написали в соцсетях очевидцы. Продавцы, конечно, натерпелись страху. Но все сделали правильно. Отправили сигнал вневедомственной охране и отвлекали нервного посетителя.

— Смелые женщины держали его, как могли, до нашего приезда, — написал в группе «Подслушано Озерск» во «Вконтакте» сотрудник вневедомственной охраны Сергей Лысенко.

К продавцам также приехала полиция и на всякий случай автомобиль реанимации. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Подписчики группы узнали мужчины с гранатой. Он живет недалеко от булочной в съемной квартире. Говорят, пьет и даже употребляет наркотики.

Кстати, до булочной он успел потрясти гранатой еще в одном магазине.

— Когда я оплачивала товар, он достал из кармана «бомбу» и сказал «Ха-ха, смотрите все, что у меня есть. Самодельная. Главное — чеку не потерять», — написала Ульяна Щербакова.

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