Неисправная маршрутка сгорела во время рейса в Челябинской области
«ГАЗель» полыхала так, что видно было издали. Оглушительно взорвалась топливная система. Искры летели в лес. Пожар тушили три пожарные машины.
Маршрутка загорелась на дороге между поселком Метлино и Озерском. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.
— В салоне было четыре человека. Все успели выскочить, все живы. Попутные водители довезли нас до города, — написал в группе «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте» один из пассажиров Александр Плаксин.
Алина Нелидова рассказала в комментариях, что ехала в этой машине несколькими часами ранее в другом направлении. И уже тогда машина неестественно гудела, ощущался неприятный запах. Женщина сообщила об этом водителю.
Подписчики группы возмутились: «Он обязан был сняться с маршрута и поехать в гараж!»
— Причина пожара: с турбины капало масло на выпускной коллектор. Водитель предупреждал начальство о неисправности, но ему сказали выходить в рейс. Вот он и поехал, — прокомментировала Марина Аникина.
Пожарные сработали оперативно. Фото: vk.com/ozersksecret
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