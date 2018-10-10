2018-10-10T04:21:37+03:00
Происшествия

Неисправная маршрутка сгорела во время рейса в Челябинской области

Водитель предупреждал начальство о поломке, но ему велели ехать
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/ozersksecretФото: vk.com/ozersksecret
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«ГАЗель» полыхала так, что видно было издали. Оглушительно взорвалась топливная система. Искры летели в лес. Пожар тушили три пожарные машины.

Маршрутка загорелась на дороге между поселком Метлино и Озерском. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.

— В салоне было четыре человека. Все успели выскочить, все живы. Попутные водители довезли нас до города, — написал в группе «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте» один из пассажиров Александр Плаксин.

Алина Нелидова рассказала в комментариях, что ехала в этой машине несколькими часами ранее в другом направлении. И уже тогда машина неестественно гудела, ощущался неприятный запах. Женщина сообщила об этом водителю.

Подписчики группы возмутились: «Он обязан был сняться с маршрута и поехать в гараж!»

— Причина пожара: с турбины капало масло на выпускной коллектор. Водитель предупреждал начальство о неисправности, но ему сказали выходить в рейс. Вот он и поехал, — прокомментировала Марина Аникина.

Пожарные сработали оперативно. Фото: vk.com/ozersksecret

Пожарные сработали оперативно. Фото: vk.com/ozersksecret

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