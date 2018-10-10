2018-10-10T04:24:03+03:00
Общество

«Он подарил вторую жизнь дочери»: пост в соцсетях помог челябинцам найти донора, чтобы отблагодарить его

Спасителем оказался обычный парень с завода
Ирина КАРЕЛИНА
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Донор Аркадий Москвитин. Фото: соцсетиДонор Аркадий Москвитин. Фото: соцсети
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Среди жалоб и негатива в соцсетях этот пост был, как луч света в темном царстве. Мужчина из Челябинска искал донора, чью кровь перелили его новорожденному ребенку.

— Хотим отблагодарить его за то, что он подарил вторую жизнь нашей дочери, — написал Артур Антошен.

Имя спасителя было известно, поэтому пользователи соцсети быстро смогли его разыскать. Аркадию Москвитину 22 года. Он работает на челябинском заводе. Кровь сдает не впервые. В этот раз он случайно узнал, что в больнице лежит малышка с тяжелым заболеванием, и ей требуется кровь — такая же, как у него.

Как рассказал Аркадий корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск», он познакомился с семьей ребенка в больнице.

— Я не для своей выгоды занимаюсь донорством. Делаю это для того, чтобы люди, которые нуждаются в крови, могли продолжить жить счастливо, — говорит Аркадий.

От любых подарков со стороны благодарных родителей малышки он отказался.

— Парень молодец! Я после вашего сообщения первый раз задумалась о донорстве, — прокомментировал историю в соцсети Алена Третьякова.

Кровь Аркадия перелили этой малышке. Фото: соцсети

Кровь Аркадия перелили этой малышке. Фото: соцсети

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