«Он подарил вторую жизнь дочери»: пост в соцсетях помог челябинцам найти донора, чтобы отблагодарить его
Среди жалоб и негатива в соцсетях этот пост был, как луч света в темном царстве. Мужчина из Челябинска искал донора, чью кровь перелили его новорожденному ребенку.
— Хотим отблагодарить его за то, что он подарил вторую жизнь нашей дочери, — написал Артур Антошен.
Имя спасителя было известно, поэтому пользователи соцсети быстро смогли его разыскать. Аркадию Москвитину 22 года. Он работает на челябинском заводе. Кровь сдает не впервые. В этот раз он случайно узнал, что в больнице лежит малышка с тяжелым заболеванием, и ей требуется кровь — такая же, как у него.
Как рассказал Аркадий корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск», он познакомился с семьей ребенка в больнице.
— Я не для своей выгоды занимаюсь донорством. Делаю это для того, чтобы люди, которые нуждаются в крови, могли продолжить жить счастливо, — говорит Аркадий.
От любых подарков со стороны благодарных родителей малышки он отказался.
— Парень молодец! Я после вашего сообщения первый раз задумалась о донорстве, — прокомментировал историю в соцсети Алена Третьякова.
Кровь Аркадия перелили этой малышке. Фото: соцсети
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