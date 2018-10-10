Бизнесмен из Челябинска попался на контрабанде серной кислоты

СЕГОДНЯ 04:47 2018-10-10T04:49:01+03:00

С ее помощью можно сделать наркотики, поэтому торговать ей без лицензии запрещено

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Таможенники Челябинска остановили мужчину, который хотел перевезти в Казахстан серную кислоту из аккумуляторов. При этом у него не было разрешительных документов. Дело в том, что с помощью химрегаента можно изготовить наркотики.

— Эта кислота занесена в реестр веществ, на продажу которых нужно разрешение от полиции. Бизнесмен пытался выдать кислоту за жидкое стекло, чтобы преодолеть границу. У него изъято 700 кило товара, — сообщили в пресс-службе таможни Челябинска.

На предпринимателя завели уголовное дело за попытку перемещение через госграницу наркотических средств. Подозреваемому грозит до семи лет колонии.

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