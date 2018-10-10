Экс-мэра Миасса Васькова оставили в изоляторе до новогодних праздников

СЕГОДНЯ 04:59 2018-10-10T04:59:27+03:00

Его обвиняют в превышении полномочий и коррупции

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Геннадий Васьков под стражей с середины мая. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции. У него истекал срок нахождения в СИЗО и стороны защиты и обвинения пришли в суд решать дальнейшую судьбу экс-мэра Миасса.

— Адвокаты просили отпустить его под домашний арест. Однако 9 октября суд продлил содержание под стражей до 28 декабря, — сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

Напомним, Васькова обвиняют в превышени должностных полномочии и покушении на взятку. Следователи считают, что он распорядился купить засчет бюджетных денег здание детсада по завышенной цене, за что просил у строителей откат.

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