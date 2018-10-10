В Челябинской области мать отправили в колонию из-за долга сыну в 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:16 2018-10-10T05:16:53+03:00

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Жительницу Пласта судили за неуплату алиментов. Это ее вторая судимость по статье. Первый раз дали условный срок — не подействовало. Тогда мировой суд отправил мать-кукушку исправляться в колонию на восемь месяцев.

— Сын у женщины появился в 35 лет — более чем зрелый возраст для материнства. Но ребенок не пробудил в ней родительских чувств. Она вела асоциальный образ жизни, была судима за кражу, отправлена в колонию, — рассказали приставы.

Мальчика забрали в детдом несколько лет назад. Вот уже четыре года приставы пытаются взять у его матери хоть что-то на содержание ребенка. Но за душой у дамы пусто.

— Ни работы, ни имущества. Убеждения и беседы не помогали. Ее долг перед сыном приблизился к 400 тысячам рублей. За неуплату алиментов ее приговаривали к административному аресту, был условный срок и вот теперь реальный, — добавили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

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